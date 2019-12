Meer dan 25 filialen van McDonald's dicht nadat koppeltje wordt geëlektrocuteerd door frisdrankmachine

Peru is in de ban van een tragedie in een restaurant van McDonald’s in hoofdstad Lima. Twee jonge werknemers werden daar afgelopen week geëlektrocuteerd door een frisdrankmachine die onder hoogspanning was komen te staan.

De verontwaardiging werd de voorbije dagen nog groter nu blijkt dat de tragedie vermoedelijk voorkomen had kunnen worden als een levensgevaarlijk defect aan het apparaat eerder verholpen was. Volgens de franchisenemer van de keten in Peru was het bekend dat de machine schokken gaf, maar werd het defect niet gemeld en bleef het gevaar bestaan. Na het drama werden alle 29 filialen van McDonald’s in Peru abrupt gesloten.

Al dagenlang protesteren woedende nabestaanden tegen de veronderstelde nalatigheid van de fastfoodketen. Ze krijgen daarbij veel steun van sympathisanten. Op filialen van het restaurant worden posters met leuzen geplakt. De nabestaanden willen gerechtigheid voor de dood van Alexandra Porras (18) en Carlos Gabriel Campo (19). Het verliefde stelletje werkte sinds enkele maanden samen bij de zaak. Ze kwamen volgens de politie om het leven toen ze werden geëlektrocuteerd tijdens het schoonmaken van de keuken.

Technisch bewijs

De advocaat van de nabestaanden wil de schokkende zaak voor de rechter laten komen. Volgens de raadsvrouw is er voldoende technisch bewijs dat het jonge koppel stierf door een schok van de defecte drankautomaat.

Volgens de moeder van Carlos zorgt het bedrijf slecht voor het personeel en vloeit het drama daar uit voort. Op de actie van McDonald’s om de overige filialen in het land te sluiten en uitvoerige veiligheidsinspecties te houden, reageert ze cynisch. “Krijgen we daar onze kinderen mee terug?”

Volgens McDonald’s was het probleem met het apparaat al 24 uur bekend en had het meteen uitgeschakeld moeten worden. Waarom dat niet gebeurd is, blijft vooralsnog onduidelijk.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS