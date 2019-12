Eva De Roo krijgt bezoek van haar oma uit het rusthuis tijdens De Warmste Week

Dat het feest zou zijn op De Warmste Week dat was al zeker, maar een familiefeest? Zondagmiddag zakte de familie van Studio Brussel-dj Eva De Roo af naar het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Zelfs oma en fan nummer één Maria Vanneste (91) werd vanuit woonzorgcentrum Sint-Henricus in Rumbeke tot daar gevoerd.