De hulpdiensten zijn zondag even na 14 uur opgeroepen voor een interventie op de Koolmijnlaan in Houthalen. In een woning waren twee mensen onwel geworden. Alles wees in de richting van een CO-intoxicatie. De slachtoffers werden onder begeleiding van een mug-arts naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer voerde metingen uit in de woning. Er werd geen CO gemeten.