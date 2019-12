AA Gent blijft ongeslagen in eigen huis: Club Brugge verzuimt puike tweede helft te verzilveren

In een boeiende tweede helft dacht Club Brugge de drie punten mee te graaien in de Ghelamco Arena maar een ontketend AA Gent zette de scheve situatie nog recht. De bezoekers ontsnapten zelfs aan een tweede competitienederlaag toen de poging van Kums op de lat dwarrelde. De Buffalo’s blijven door dit 1-1-gelijkspel ongeslagen in eigen huis, terwijl blauw-zwart uiteindelijk best tevreden zal zijn met dit gelijkspel.