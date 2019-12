Kerstinkopen draaien helemaal anders uit: “Plots gaf een man onze zoon een kaartje met vijftig euro”

Een uitstapje naar een winkel om kerstinkopen te doen is voor een gezin uit Haaltert helemaal anders dan verwacht uitgedraaid. Sébastien, de 7-jarige zoon, kreeg plots een enveloppe in de handen gedrukt van een ‘Kerstman’. Daarin zat een kerstkaartje en … een briefje van vijftig euro.

“We gingen kerstinkopen doen in de Hema in Aalst, toen we plots werden verrast door een jonge man met een Kerstmuts op”, vertelt Karen De Winne. Hij tikte op de schouders van haar zoon. “Hij gaf Sébastien een witte enveloppe. Ik wist niet goed wat ik moest doen, het ging zo snel. Voor ik had kunnen reageren, was de man alweer weg.” Het gezin opende de enveloppe en daar viel meteen een briefje van vijftig euro uit. “Mijn zoon was meteen erg enthousiast, ‘joepie, we hebben geld gekregen’, zei hij. Pas toen we de boodschap op het kerstkaartje lazen, begrepen we de bedoeling van de man.”

Het bleek een goede daad te zijn. “Beste onbekende, vandaag ben je de ontvanger van een willekeurige daad van vriendelijkheid”, stond in het kaartje te lezen. “Neem dit geschenk aan wetende dat je het verdient en dat ik je het allerbeste toewens in je leven en in het leven van je geliefden. Laat dit een inspiratie zijn om zelf willekeurige daden van vriendelijkheid de wereld in te sturen.”

Grote impact

De ouders van Sébastien waren erg geraakt door de boodschap. “We waren er niet goed van, tot tranen toe bewogen zelfs”, aldus Karen. “Bij toeval had onze zoon onderweg naar de winkel nog gevraagd wat de Warmste Week van StudioBrussel precies inhield, dus we hadden hem net uitgelegd wat het betekent om iets cadeau te geven om iemand anders te helpen.”

De impact van de vijftig euro en de kerstboodschap op het gezin is erg groot. “De Warmste Week is een fantastisch initiatief maar het is wel nogal overdonderend. Ik vind het net heel erg fijn dat een klein gebaar zoals dit ook een grote impact kan hebben. We hebben samen met Sébastien besloten om in Haaltert, waar wij wonen, iets te doen voor de mensen die het moeilijk hebben. De vrouw van zijn voetbalcoach werkt in het OCMW en door haar weten we dat er best veel armoede is in onze kleine gemeente. Vijftig euro kan zeker een groot verschil betekenen in iemands leven.”

Zelf Secret Santa

Het gezin had de gulle ‘Kerstman’ nog graag bedankt, “maar ik geloof niet dat het de bedoeling was dat we hem achterna renden”. “Ik denk dat hij vooral wilde dat we de achterliggende boodschap begrepen en erin geloofden, en dat is wel degelijk het geval”, besluit Karen. “Volgend jaar spelen we zelf ‘secret santa’, zodat we ook andere mensen kunnen aanmoedigen mee te doen.”