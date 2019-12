Standbeeld van Ibrahimovic krijgt het opnieuw zwaar te verduren: “We zoeken getuigen”

Het standbeeld van de Zweedse vedette Zlatan Ibrahimovic in zijn thuisstad Malmö is opnieuw gevandaliseerd, zo blijkt uit beelden die de krant Kvallsposten zondag online zette.

Een deel van de neus werd afgezaagd, de kleine teen ontbreekt en het gouden standbeeld werd bedekt met een laag zilveren verf. “We hebben nog geen klacht ontvangen, maar we willen getuigen van het incident wel aansporen contact op te nemen met de politie”, vertelde een politiewoordvoerster aan Zweedse media.

Någon har sågat av näsan på Zlatan-statyn och målat den i silverfärghttps://t.co/1y6T8wstdg pic.twitter.com/AfzP4iwTIU — Aftonbladet (@Aftonbladet) December 22, 2019

Zlatan maakte onlangs bekend aandeelhouder te worden bij eersteklasser Hammarby, maar dat heeft kwaad bloed gezet in Malmö, zijn geboortestad die hem onlangs eerde met een standbeeld. Het beeld van de voetballer werd eerder al onder meer beklad met een racistische slogan. Er werd ook een vuilniszak over het hoofd gehangen en vandalen zouden geprobeerd hebben het beeld in brand te steken. Ook werd de woning van Ibrahimovic in Stockholm bezocht. Daar werd ‘Judas’ op de voordeur geschreven, terwijl voor het huis volgens de krant Aftonbladet een lading geurende vis werd neergelegd.