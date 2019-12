Timothy Castagne en Atalanta vernederen troosteloos Milan met een paar sierlijke doelpunten

Atalanta Bergamo heeft zondag de voetbalnamiddag in de Serie A geopend met een 5-0 zege tegen AC Milan. De Bergamasken, met Timothy Castagne een hele wedstrijd op de rechterflank, klimmen in de tussenstand over revelatie Cagliari naar de vijfde plaats, met 31 punten. Milan staat teleurstellend tiende, met 21 punten.

Sterspeler Papu Gomez opende de score na tien minuten met een knappe solo op links.

Op het uur ging de thuisploeg nog eens op het gaspedaal staan en treffers van Pasalic (61.) en Ilicic (63. en 72.) telden de Rossoneri al snel helemaal uit. Invaller Muriel zette zeven minuten voor de tijd de forfaitscore op het bord.

Naast Castagne speelde ook Ruslan Malinovskyi (ex-Racing Genk) het hele duel.

Milan beleeft, opnieuw, een dramatisch seizoen in de Serie A. De verliespartij in Bergamo was al de achtste nederlaag (op zeventien wedstrijden) dit seizoen. Atalanta, dat zich tien dagen geleden enigszins verrassend kwalificeerde voor de achtste finales van de Champions League, zet haar hoogconjunctuur verder. Castagne en co tellen als vijfde voorlopig vier punten minder dan nummer vier Roma, dat momenteel de laatste Champions League-plaats voor volgend seizoen bezet.