Axel Witsel zit in Lapland. Dat blijkt uit enkele stories op zijn Instagram-pagina. Daarin toont de 30-jarige Rode Duivel voor het eerst de schade aan zijn gezicht nadat hij begin december thuis over het kinderhekje bovenaan zijn trap viel.

Het neusbeen van de Dortmund-speler was geraakt en er waren ook verwondingen in en aan zijn mond. Meteen werd hij naar de spoeddienst van Klinikzentrum Nord in Dortmund gebracht. Zijn vrouw Rafaëla was ...