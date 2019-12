Vandaag is de kortste en donkerste dag van het jaar

Je zal het wel gemerkt hebben: echt veel zonlicht hebben we de voorbije dagen niet gehad. En dat is niet zo abnormaal. De dagen werden steeds korter, met vandaag, 22 december, de kortste dag van het jaar. De zon kwam deze ochtend op om 8.43 uur en gaat weer onder om 16.39 uur. Daarmee is 22 december net een paar seconden korter dan 21 december.

Vanaf maandag gaan de dagen weer langer worden. Al zal het even duren vooraleer we daar iets van gaan merken. Want zeker de eerste dagen is het in de ochtend zelfs nog wat langer donker. Op 31 december ...