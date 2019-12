John Crombez scherp voor De Wever: “Als hij echt regering wil, moet hij stoppen met strategische communicatie”

“Als Bart De Wever echt een regering wil, moet hij stoppen met strategische communicatie.” Dat stelde gewezen SP.A-voorzitter John Crombez zondag in De Zevende Dag. Die strategische communicatie is volgens hem ook de reden waarom we vandaag nog geen regering hebben. Een systeem waarbij er nieuwe verkiezingen komen als er na een bepaalde periode geen regering gevormd is, lijkt hem dan ook geen slecht idee, verklaarde hij.