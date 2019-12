Vier generaties Britse royals maken samen kerstpudding, maar had jij deze details opgemerkt?

“Vier generaties van de koninklijke familie”, staat naast een reeks foto’s die Kensington Palace naar aanleiding van Kerstmis heeft vrijgegeven. Op de foto’s maken de Queen, haar zoon kroonprins Charles, haar kleinzoon prins William en haar achterkleinzoon prins George samen Christmas pudding, een traditioneel kerstdessert op basis van rozijnen en broodkruim.

De Britse openbare omroep BBC merkte vijf opmerkelijke details op aan de feestelijke fotoreeks.

Foto: via REUTERS

1. Een kerstboom op maat van de Queen

Als je goed kijkt, zie je in de kerstboom mini-kroontjes hangen, maar ook een gouden troon en een doedelzakspeler met kilt.

Foto: EPA-EFE

2. Waar zijn de schorten?

In tegenstelling tot wat je zou verwachten tijdens het bakken, draagt niemand een schort. Integendeel, prins William en zijn vader zitten strak in het pak en ook kleine George en de Queen zelf zijn perfect uitgedost.

3. De koningin houdt haar handtas stevig vast

De Queen wordt zelden opgemerkt zónder haar handtas bij zich. Uit deze foto’s blijkt dat ze die gewoonte zelfs bij haar thuis doortrekt. Het exemplaar in kwestie is handgemaakt en kost zo’n 1.800 pond - ruim 2.100 euro.

Foto: via REUTERS

4. Typisch Britse mengkommen

De ‘mason cash bowl’ is een echte klassieker in Britse keukens.

5. Is het niet wat laat voor kerstpudding?

Wanneer de foto’s precies zijn gemaakt, is niet bekend, maar ze dateren zeker nog van deze maand. Terwijl Christmas pudding traditioneel op de laatste zondag voor de advent wordt klaargemaakt. Dat was 24 november. Het dessert werd traditioneel in een doek gewikkeld en op een koele, droge plaats bewaard tot kerstdag.