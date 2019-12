Lanakenaar blijft in cel na overval op Colruyt

Lanaken / Hoeselt -

De 39-jarige man uit Lanaken die woensdag bij een huiszoeking in zijn woonst werd gearresteerd voor zijn betrokkenheid bij de gewapende overval op de Colruyt aan de Zijdelingsestraat in Tienen op 6 december jongstleden blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Leuven vrijdag beslist. De Lanakenaar werd onder meer opgespoord op basis van bewakingsbeelden van het overvallen warenhuis.