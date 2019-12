Klinken op de feesten doe je met deze bubbels

Champagneproducenten hoor je dezer dagen niet mopperen. Met kerst en oudjaar in het vooruitzicht is het alle hens aan dek om de supermarkten te bevoorraden. Delhaize zegt 600.000 flessen te hebben klaarstaan. En Colruyt verwacht deze maand liefst 10 keer meer champagne te verkopen dan in een gewone maand. Het lijdt geen twijfel: december maakt of kraakt champagne, want om en bij de 70 procent van het jaarlijkse zakencijfer moet in deze periode worden gehaald. Wij selecteerden de 25 beste champagnes uit de supermarkt. Prettige feesten!