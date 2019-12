Lommel -

De brandweer is zondagvoormiddag uitgerukt naar ViskoTeepak op het Lommelse industriegebied Maatheide. Er was ongerustheid over een lichte rookontwikkeling. Een gesmolten riemaandrijving bleek de oorzaak. Voor de rest was er geen schade. Ook de bedrijfswerking kwam niet in het gedrang.