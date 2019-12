Sven Nys verkent omloop met beruchte nieuwe strook in Namen: “Dat wordt een probleem hé”

Er is al heel wat te doen geweest over de nieuwe omloop van de Wereldbekermanche in Namen, al jaren bekend als één van de zwaarste veldritten van het seizoen. Onder anderen bondscoach Sven Vanthourenhout en Adrie van der Poel lieten er zich al kritisch over uit. Zaterdag, een dag voor de wedstrijd, trok Sven Nys er met Lucinda Brand op uit voor een verkenning van het parcours.