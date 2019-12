De architect in de schilder

Mechelen -

Ooit waren er plannen om van het klaverblad in Lummen een kunstwerk te maken. Koen van den Broek (Bree, 1972) had alle schetsen klaar, maar toen Ford Genk failliet ging, stierf het project een stille dood. In De Garage in Mechelen biedt de Limburgse kunstenaar een overzicht van al zijn artistieke ingrepen in de openbare ruimte, inclusief de projecten die op een njet strandden.