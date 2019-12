Bewezen: kerst vieren bij je schoonouders is belastend voor je darmen

Kerstavond vieren bij de schoonfamilie heeft gevolgen voor de darmen én het gemoed. Dat had u misschien eerder zelf al gevoeld, maar het is nu ook bevestigd door een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. “Wie kerst viert bij z’n schoonouders, heeft in de darmen minder bacteriën die beschermen tegen depressie dan wie stressloos thuis bleef.”