Leider Bocholt laat geen steek vallen in BENE-League handbal, Wezet komt met de schrik vrij

Leider Bocholt kon zaterdag in de BENE-League handbal in de eerste helft maar moeilijk afstand nemen van Hasselt, maar in de tweede helft brak de weerstand bij Initia helemaal. Bocholt won met 30-21 en heeft als leider zes punten voorsprong op Lions, dat zondag nog aan de bak moet tegen Tongeren.

Het op de derde plaats geklasseerde Wezet ging bijna met de billen bloot tegen rode lantaarndrager Atomix. Wezet leidde tien minuten voor tijd nog met 24-19, maar zag Atomix in de slotfase akelig dichtbij komen (31-30).

Bevo handhaaft zich naast Wezet op de derde plaats na een vlotte 33-28 zege tegen Aalsmeer. Pelt nam vlotjes de maat van Houtem (37-30) en blijft vijfde. Met nog zes wedstrijden op de teller moeten de Limburgers een achterstand van twee punten goedmaken op Bevo om zich voor de Final Four te kwalificeren.

In het duel tussen de Nederlandse clubs Volendam en Hurry-Up trokken de bezoekers aan het langste eind (20-22).

Uilenspiegel verrast vrouwen van Bocholt

De verrassing in de kwartfinales van de beker van België handbal bij de vrouwen komt op naam van Uilenspiegel. De rode lantaarndrager uit eerste klasse schakelde zaterdag zonder noemenswaardige problemen landskampioen Bocholt uit.

De Limburgse club, die geteisterd wordt door blessureleed, klampte twintig minuten aan maar kreeg in de slotfase van de eerste helft het deksel op de neus. Van een 17-12 achterstand bekwam Bocholt in de tweede helft niet meer. Integendeel, het was Uilenspiegel dat nog voor een verschil van tien zorgde, 32-22.

In de andere kwartfinales namen Initia Hasselt en Antwerpen vlotjes de maat van respectievelijk Eynatten (23-34) en Waasmunster (27-35). Sint-Truiden tegen Wezet volgt zondag.

De loting voor de halve finales vindt maandag plaats op de bondszetel in Ans.