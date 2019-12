KV Kortrijk kan na twee maanden eindelijk nog eens winnen en lijkt na zege in Eupen zo goed als gered

Bij KV Kortrijk kunnen ze met een goed gevoel rond de kerstboom gaan zitten. In Eupen pakten ze eindelijk de eerste zege in twee maanden: 1-2. De kerels hadden sinds 20 oktober niet meer gewonnen. De warmste week in Kortrijk wordt nu ook nog heel mooi want er was al de winst tegen Union in de beker en de Veekaa lijkt nu ook zo goed als gered.