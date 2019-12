Maaseik moet de kelk tot op de bodem ledigen deze week. Twee dagen na de 3-0-nederlaag in de Champions League bij Jastrzebski, kreeg het in eigen huis ook een pak slaag van Aalst (0-3), dat nu alleen leider is.

Maaseik-coach koos voor dezelfde basisploeg als donderdag in Jastrzebski. Nielsen, die sterk was ingevallen in Polen, begon dus opnieuw in de huppelhoek. De landskampioen zinde op revanche na de 3-0-nederlaag ...