Rode lantaarn Cercle Brugge verrast Zulte Waregem en pakt drie gouden punten

Cercle Brugge is nog niet dood. Dankzij de verdiende zege tegen Essevee ligt er bij de Vereniging een mooi kerstgeschenk onder de kerstboom. Waasland Beveren voelt meer dan ooit de hete adem van Cercle en volgende donderdag mag groen-zwart proberen om ook aan de achterstand op Veekaa verder te knabbelen. Voor Zulte Waregem dreigt een kerst in mineur want zij mogen op Boxing Day nog eens opnieuw afzakken naar het Jan Breydelstadion voor de clash met koploper Club.