Rolstoeltennisser Joachim Gérard pakt voor de tweede keer de prijs voor Paralympiër van het Jaar

Rolstoeltennisser Joachim Gérard werd zaterdagavond op het Sportgala voor de tweede keer in zijn carrière bekroond tot Paralympiër van het Jaar. De 31-jarige Brusselaar haalde het met 408 punten ruimschoots voor rolstoelatleet Peter Genyn (243 ptn), de winnaar van de voorbije twee jaar, en tafeltennisser Laurens Devos (233 ptn), de triomfator in 2016. Gérard won de trofee eerder in 2013, in 2015 en 2017 werd hij derde.

Gérard toonde zich erg tevreden met zijn trofee. “Het is een hele eer deze prijs te mogen ontvangen. Maar in 2020 wil ik nog beter doen en hoop ik op een eerste eindzege op een grandslamtoernooi en een olympische medaille”, liet hij noteren.

De rolstoeltennisser schitterde vorige maand in het Amerikaanse Orlando door er voor de vierde keer in vijf jaar tijd de Masters in het rolstoeltennis te winnen. Gérard versloeg in de finale de Brit Alfie Hewett.

Zijn concurrenten Peter Genyn en Laurens Devos moesten genoegen nemen met de dichtste ereplaatsen. De bijna 43-jarige Genyn volgde vorige maand op het WK para-atletiek zichzelf op als wereldkampioen op de 200 meter (T51). Op de 100 meter verloor hij zijn titel wel en moest hij genoegen nemen met zilver. De negentienjarige Devos veroverde in september zijn derde Europese titel in de klasse 9 van het paratafeltennis.

De in oktober overleden Marieke Vervoort kreeg ook postuum zeven punten toegekend. Ze werd daarmee nog vijftiende. Vervoort kreeg op het Sportgala nog een massaal applaus.

Erelijst Paralympiër van het Jaar:

2010 Sven Decaesstecker (zwemmen)

2011 Wim Decleir (handbiken)

2012 Marieke Vervoort (atletiek)

2013 Joachim Gérard (tennis)

2014 Michèle George (dressuur)

2015 Marieke Vervoort (atletiek)

2016 Laurens Devos (tafeltennis)

2017 Peter Genyn (atletiek)

2018 Peter Genyn (atletiek)

2019 Joachim Gérard (tennis)