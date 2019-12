Cyriel Dessers blijft maar scoren in Nederland: al twaalf doelpunten van de spits van Heracles

In Nederland is Cyriel Dessers weer tot scoren gekomen in een 1-1 gelijkspel met Heracles op het veld van Heerenveen.

Het doelpunt van de Belg in de 54e minuut, zijn twaalfde in de Eredivisie al, werd twee minuten later wel ongedaan gemaakt, dankzij een treffer van Joey Veerman (56.). Dario Van den Buijs viel na 66 minuten in bij Heracles. Lucas Schoofs bleef op de bank.

