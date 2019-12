"Formule E vormt geen bedreiging voor de Formule 1"

Volgens F1-baas Chase Carey vormt de Formule E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1, geen bedreiging voor zijn sport.

"Ik denk dat we met iedereen daarbuiten moeten strijden," aldus Carey over de concurrentie die de Formule E volgens sommigen voor de Formule 1 is.

Volgens Carey beschikt de Formule 1 echter over heel wat aspecten die de sport aantrekkelijk maken en fans aantrekken.

"Het is belangrijk dat we er voor zorgen dat onze sport 'speciaal' is. Het is een unieke sport die technologie en sport samenvoegt, het is een sport die de zintuigen aanspreekt."

"Het is een sport die over ongelooflijke rijders beschikt, rijders die ongelooflijke risico's nemen en over een ongelooflijk talent beschikken. Het is een sport die echt voor spektakel zorgt."

"Het is geen evenement dat maar twee uur duurt. We zijn er telkens voor drie dagen en er zijn heel wat dingen te doen."

"Het is de diepgang en variëteit van onze raceweekends die er voor zorgen dat het uniek is en ik denk dat het belangrijk is dat we in de verf zetten wat ons uniek maakt."

De Formule 1 krijgt vaak kritiek te verwerken omdat de sport erg belastend is voor het milieu. Chase Carey en de Formule 1 willen dan ook de impact van de sport op het milieu terugdringen.

"We hebben reeds gezegd dat het één van onze belangrijkste doelstellingen is. Tijdens de komende jaren willen we enkele belangrijke aspecten op het vlak van het milieu aanpakken."

