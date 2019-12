Voor het eerst in zijn bestaan liep de Euroscoop in Genk helemaal vol. De 2.023 zitjes werden zaterdag bezet door de bewoners en sympathisanten van Ter Heide die daarna allemaal op de foto gingen met Bieke, Carmen en Pascalleke. Filegevaar.

Het was de vzw ‘Fietsplezier voor Iedereen’ die zaterdagmiddag tijdens hun jaarlijks filmevent zoveel man op de been bracht. “Wij zijn er als eerste in geslaagd om de Euroscoop op C-Mine uit te verkopen ...