Emotioneel afscheid van Celio (11) in Aalst: “Geen betere zoon kunnen wensen”

Zeshonderd mensen hebben zaterdagochtend afscheid genomen van de jonge Celio-Celestin Ebe Matumbu (11) in de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand kerk in Aalst. De jongen werd op 11 december aangereden door een vrachtwagen toen hij onderweg was naar school. Het incident zorgde voor heel wat discussie over het verkeer in de Aalsterse binnenstad. Burgemeester Christoph D’Haese en enkele gemeenteraadsleden waren aanwezig bij de begrafenis.