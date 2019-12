Benito Raman en Schalke laten punten liggen in eigen huis, Wolfsburg van Casteels in het slot onderuit tegen Bayern

Schalke 04 heeft voor de tweede opeenvolgende speeldag belangrijke punten laten liggen in de Bundesliga. Nadat het vorige week niet verder kwam dan een gelijkspel bij VfL Wolfsburg, speelde het nu in eigen huis gelijk tegen Freiburg. Het werd 2-2. Ook Bayern München leek lang op weg naar een gelijkspel in de eigen Allianz Arena, maar dankzij de 18-jarige Joshua Zirkzee werd er in extremis toch nog gewonnen.