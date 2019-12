Barcelona wint eenvoudig van Alaves: Lionel Messi scoort 50ste (!) van het jaar

Barcelona heeft op speeldag 18 van La Liga geen fouten gemaakt tegen Alaves, het nummer vijftien in de competitie. De Blaugrana wonnen in het eigen Camp Nou eenvoudig met 4-1. Alle spots waren weer gericht op Lionel Messi: de Argentijnse ster scoorde zijn 50ste doelpunt van 2019, en het was er één om in te kaderen.