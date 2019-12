Op cruise langs kersthuizen in Genk

Genk - In deze eindejaarsperiode zijn de belangrijkste winkelstraten en het Genkse stadscentrum uitbundig versierd met kerstmannen, -lampjes en -bomen. Maar ook in de wijken zijn er tal van 'fonkeltjes' te ontdekken. Wij gingen voor u op alternatieve kerstcruise in Genk.

Bosrandstraat (foto 1): Mauro in Waterschei is een geoefend kersthuisbezitter. Al een aantal jaren versiert hij zijn huis tijdens de kerstperiode stijlvol, met steeds meer lampjes. Hij zit intussen aan 7.800 lichtjes, maar mikt in de toekomst op liefst 10.000 stuks.

Negenhuizenstraat (foto 2-3): al een paar jaar is er niet langs het met hoofdzakelijk wit licht uitgedoste kersthuis te kijken in de Negenhuizenstraat. Als extraatje krijg je om de hoek in de Winterslagstraat ook nog een aanhanger van deze gestileerde kerstversiering, maar hier dan wel met blauw licht.

Armand Maclotlaan (foto 4-5): het tafereel dat je hier aantreft, leunt vermoedelijk het dichtst aan bij de oorspronkelijke kerstgedachte, met de stal, de os en de ezel. Al danst om de hoek ook wel een kerstman langs een uitbundig flikkerende kerstboom.

Horstenstraat (foto 6-10): qua grote finale passeren we door de Horstenstraat in Termien. Dit moet wel dé kerststraat van Genk zijn. Links en rechts wedijveren buren om de uitbundigst versierde tuin. Vallende sterren, opgeblazen sneeuwmannen (bij gebrek aan echte sneeuw), met lampjes overladen kerstbomen: je ziet het er allemaal, en nog in overvloed ook!