Begin volgende week wordt de parking langs de E40 in Walshoutem (Landen) voor veertien dagen gesloten. Dan volgt er een evaluatie. Mogelijk volgt er dan een definitieve sluiting. Dat is vrijdag bij de federale Wegpolitie vernomen.

De federale Wegpolitie is net als de stad Landen al lang vragende partij voor de sluiting van de parking wegens aanhoudende problemen met transmigranten die er in vrachtwagens proberen te klimmen om in ...