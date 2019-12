Genk -

De brandweer is zaterdag even na 17 uur opgeroepen voor een brand op de Koerweg in Winterslag. In de slaapkamer van het huis was door een kortsluiting aan een elektrisch apparaat brand ontstaan. In de kamer was er veel rookontwikkeling. De bewoonster was zwaar onder de indruk en kreeg ter plaatse medische hulp van het ambulancepersoneel. Het vuur was snel gedoofd. Enkel in de getroffen slaapkamer is er veel schade. Het huis blijft bewoonbaar.