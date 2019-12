Dit hadden ze nog niet geprobeerd: gaan formateurs voor ‘Vivaldi-coalitie’?

Informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) moeten op zoek naar een alternatief voor de paars-groene of paars-gele piste. Het is afwachten welke richting ze precies uitgaan maar wel willen ze een “pragmatische benadering” vanuit “het centrum”. La Libre Belgique lanceerde daarop de term “Vivaldi-coalitie”, een knipoog naar de componist van de ‘Vier Seizoenen’.

