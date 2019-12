Zo reageert Viktor Verhulst op het nieuwe baasje van Samson, zijn zus Marie

“Als er iemand is die papa moet opvolgen, ben jij het.” Duidelijk kan de boodschap van Viktor Verhulst niet zijn, gericht aan zijn zus Marie. De 24-jarige dochter van Gert Verhulst zal voortaan het nieuwe baasje van Samson zijn.

“Lieve zus, als er iemand is die papa moet opvolgen naast Samson ben jij het! Je gaat dat ongelooflijk goed doen”, schrijft Viktor op Instagram. “Trots op jou!”

Marie Verhulst volgt haar vader Gert Verhulst op als baasje van ’s lands bekendste hondje Samson. Dat is zaterdag onthuld op de eerste afscheidsshow van Samson & Gert in Puurs. Marie bracht tijdens de show ook meteen hun allereerste single, “Marie en Samson”. “Wat er daarna op het programma staat voor Samson & Marie, blijft voorlopig een verrassing”, zegt Marie Verhulst. Het blijft ook nog geheim of de vrienden van het eerste uur - de burgemeester, Alberto en Van Leemhuyzen - terugkeren in hun rol.

In de wandelgangen van Studio 100 werd ook even gespeculeerd dat James Cooke, de sidekick van Gert Verhulst in ‘Gert late night’ het nieuwe baasje van Samson zou worden. Niet dus. Hij is wel heel blij voor Marie, stuurt ook hij via Instagram de wereld in. “Samson is een gelukzak.”