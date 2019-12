Familie van overleden rapper Ruben wacht mooie verrassing tijdens de Warmste Week

Na de zelfmoord van Ruben hebben zijn familie en vele vrienden maar liefst vijfduizend euro ingezameld voor Te Gek! Toen ze de cheque zaterdagmorgen gingen afgeven in de radiostudio van De Warmste Week vroegen ze om een nummer van Ruben, die in het Aalsterse een gekende rapper was, op te leggen. Studio Brussel verraste de familie en vrienden door het gevraagde nummer in een herwerkte versie te laten brengen door de Mechelse hiphopper Safi.