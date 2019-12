Indrukwekkende erehaag voor Ian (16) die slachtoffer werd van vluchtmisdrijf

Vorselaar -

In de parochiekerk Sint-Pieter in Vorselaar hebben honderden mensen zaterdagochtend afscheid genomen van Ian Goormans. Vijf dagen voor hij 17 zou worden werd Ian slachtoffer van een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Ian was een beloftevol motorcrosser en zijn crossvrienden zorgden met een erehaag voor een pakkend afscheid dat niemand onberoerd liet.