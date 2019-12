Mathieu van der Poel wint met sprekend gemak de Waaslandcross in Sint-Niklaas

Mathieu Van der Poel heeft ook de Waaslandcross gewonnen na een nieuwe demonstratie. Niet alle toppers waren naar Sint-Niklaas afgezakt maar de wereldkampioen hield het de eerste vier ronden nog spannend, daarna maakte hij er op het snelle parcours louter een doorgedreven training van.

De Waaslandcross is een manche van de Rectavitseries, een verzameling ééndagscrossen op de kalender die echter niet meetellen voor een regelmatigheidscriterium. Wereldkampioen Mathieu van der Poel tekende present maar niet alle toppers waren afgezakt naar het Provinciaal Domein De Ster. Met de Wereldbekercross van zondag in Namen in het achterhoofd sloegen onder meer Toon Aerts, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout sloegen deze cross over, wat papa Adrie van der Poel niet begreep: “Als topper kom je in elke cross aan de start”, klonk het hard.

Hoe dan ook, Tom Pidcock en Quinten Hermans waren zo de grootste uitdagers van de wereldkampioen, ook Zdenek Stybar kwam nog eens opwarmen voor de drukke eindejaarsperiode.

Vier rondjes gewacht

Van der Poel, woensdag nog verkozen tot Sportman van het Jaar in Nederland, trok van bij de start fors door maar Quinten Hermans, Tom Pidcock en Wietse Bosmans konden hun wagonnetje aanhaken. In het zand gaf Van der Poel de toon aan maar de vier bleven samen. Bij het ingaan van de vijfde ronde vond Van der Poel het echter welletjes. In de zandstrook vlak voor de aankomstzone moesten de drie na een klein foutje van Hermans een klein gaatje laten en dat had Van der Poel gezien: hij trok vol door en meteen was de beslissende kloof geslagen.

De vogel was gaan vliegen en meteen kon de naam van de winnaar worden opgeschreven. Van der Poel maakte er een doorgedreven en snelle training van. Hermans en Pidcock streden voor de overige plaatsen op het podium, in het slot kon onze landgenoot afstand nemen van de beloftevolle Brit.

Wegrenner Stybar deed het lang niet onaardig: de voormalige wereldkampioen streed, zonder enige crosstraining sinds Zonhoven op 8 december, om een plek in de top-5 met Jens Adams. De Tsjech zou uiteindelijk knap zesde worden.

Van der Poel stoomde op maximaal 90% van zijn kunnen onverstoord door naar zijn elfde zege van het seizoen. Hij startte in twaalf crossen en verloor enkel van Toon Aerts vorige week in Ronse. Voor VDP was het al de derde zege in Sint-Niklaas, op de erelijst van de Waaslandcross volgt hij zichzelf op.

Uitslag:

1. Mathieu van der Poel

2. Quinten Hermans

3. Tom Pidcock

4. Wietse Bosmans

5. Jens Adams

6. Zdenek Stybar

(later meer)