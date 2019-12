De politie heeft vrijdag bij een controle van een auto met Nederlandse nummerplaat vuurwerk in beslag genomen. Eerder deze week werd in Schoonbeek (Bilzen) al 100 stuks verboden vuurwerk gevonden.

De controle in Schoonbeek kwam er na enkele verontrustende meldingen over het gebruik van vuurwerk in de buurt van een school in Schoonbeek. Een controle ...