Sanne Cant heeft eindelijk een veldrit kunnen winnen dit seizoen. De Belgische wereldkampioene was in Sint-Niklaas de beste in de Waaslandcross na stevig weerwerk van de Nederlandse Aniek van Alphen. De piepjonge Blanka Vas (18), de Hongaarse kampioene, werd derde.

“Ik hoop dat ik vertrokken ben nu”, reageerde Cant. “Ik heb het niet cadeau gekregen. Het was moeilijk om het verschil te maken want er stond veel wind. Alleen rijden was niet simpel. Die val in de laatste ...