Tijdens Garden of Madness, de show van Dimitri Vegas en Like Mike in het Antwerpse Sportpaleis, zijn vrijdag 41 mensen geïrriteerd geraakt door pepperspray. Vermoedelijk werd die gespoten door zakkenrollers, voorlopig meldde zich één slachtoffer van diefstal.

De Antwerpse politie kreeg vrijdagavond even na 23 uur de melding dat in het Sportpaleis door onbekenden pepperspray gespoten was tijdens Garden of Madness met de bekende dj’s Dimitri Vegas en Like Mike ...