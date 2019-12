Op de Viséweg heeft de politie vrijdagnacht een auto aan de kant gehaald waarvan de technische keuring al sinds 2018 was verlopen. De bestuurster testte positief op drugs. Een rijbewijs kon ze niet voorleggen.

Net zo min als een verzekering. De agenten namen het voertuig in beslag. Er wordt onderzocht of ze al een rijverbod had lopen. De vrouw zal zich sowieso moeten verantwoorden ...