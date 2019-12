Wouter Beke (CD&V) bijt van zich af: “Een postjespakker? Ik kon premier worden en heb dat niet gedaan”

Hij kreeg binnen zijn partij bakken kritiek na de historisch slechte verkiezingen. En ook nu hij Vlaams minister is, is hij een schietschijf. Maar Wouter Beke is toch zeker van zijn stuk. Over zijn vertrek als partijvoorzitter hield hij maanden de lippen stijf – ook al werd hij sterk geraakt door het verwijt een “postjespakker” te zijn. Maar nu wil hij de puntjes op de i zetten. En dan vooral over het vernietigende rapport van de 12 apostelen. “Sommige dingen die erin staan, zijn manifest fout.”