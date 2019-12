Tongeren -

Op de Romeinse Kassei in Lauw, bij Tongeren, is een vrachtwagen geladen met pulp van de weg geraakt. Het gevaarte belandde in de gracht naast een akker. De chauffeur zat een tijdlang geklemd, maar werd door de hulpdiensten bevrijd. Hij liep een hoofdwonde op. Door de slag werden twee verlichtingspalen uit de grond gerukt. De Romeinse Kassei is afgesloten voor alle verkeer.