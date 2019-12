Vermiste tiener gevonden tijdens huiszoeking naar kinderporno in Duitsland

In de Duitse stad Recklinghausen heeft de politie een 15-jarige jongen, die al twee jaar vermist was, teruggevonden. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een 44-jarige man die ervan verdacht wordt kinderporno te verspreiden.

Volgens de politie had de jongen zich ofwel zelf verstopt ofwel werd hij door iemand anders weggestopt. “Er is momenteel geen bewijs dat de jongen tegen zijn wil in het appartement werd gehouden”, verklaarde een woordvoerder. “Er is een reden om te geloven dat hij daar bereidwillig enige tijd woonde.”

De woordvoerder wilde geen details geven over de identiteit van de jongen. Volgens het Duitse persagentschap dpa verdween de jongen in 2017 uit een instelling in het naburige Oer-Erkenschwick.

De 44-jarige verdachte wordt beschuldigd van het verspreiden van kinderpornografische teksten. Bij de huiszoeking werd ook een 77-jarige man opgepakt, de vader van de verdachte. Hij werd later weer vrijgelaten.

De 15-jarige jongen zit nog in politiehechtenis en medewerkers van de jeugdzorg zijn ingeschakeld.

Bij de huiszoeking nam de politie apparaten en harde schijven in beslag. De inhoud ervan zal onderzocht worden.