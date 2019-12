Zwakke plek gevangenis Turnhout was al 7 jaar bekend: twee gevangenen nog steeds spoorloos

Oualid Sekkaki (26) en zijn kompaan Abderrahim Baghat (38) zijn nog steeds op de loop na de spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis van Turnhout donderdagavond. Met drie andere gedetineerden knipten ze de draad door van de wandeling en klommen over de zes meter hoge muur. De cipiers zagen niks want op die plek is er een ‘dode hoek’ in het camerasysteem. Al zeven jaar trouwens.