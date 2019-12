Faux fish, zo wordt het in het culinaire hipsterjargon van foodies doorgaans omschreven. Maar zeg gerust: visvrije vis. Het is een nichemarkt die in sneltempo aan populariteit wint. Tot voor kort maakte nepvis slechts 1% uit van de vegetarische markt, maar in de VS en in Europa komen verschillende start-ups onder stoom. Zij produceren vis op basis van planten of kweken het in een lab uit stamcellen.