HAM/VOEREN - Na 19 jaar sjerp stoppen ze allebei op 31 december. Het waren geen grijze muizen, deze twee burgemeesters. Dirk De Vis (CD&V) heeft er zich intussen mee verzoend, maar was eerst ontgoocheld. Huub Broers (Voerbelangen/N-VA) besliste zelf. Een nieuw leven wenkt. Zijn echtscheiding is zonet uitgesproken. Een reportage in het zog van twee kleurrijke figuren.