Dortmund zonder Witsel in slotfase kopje onder bij Hoffenheim

Borussia Dortmund heeft de zeventiende speeldag van de Bundesliga ingezet met een nederlaag op het veld van Hoffenheim: 2-1. Thorgan Hazard werd om nog onduidelijke reden aan de rust gewisseld, Hoffenheim scoorde zijn beide goals in de laatste tien minuten van de wedstrijd.

Mario Götze bracht de bezoekers in de eerste helft verdiend op voorsprong: zowel het balbezit als de kansen waren voor de bezoekers die het uiteraard zonder de geblesseerde Witsel moesten stellen. Thorgan Hazard startte wel in de basis en leek vijf minuten voor de pauze zelfs voor een verdubbeling van de voorsprong te zorgen. Het schot van de Rode Duivel likte helaas via de handen de doelman de bovenkant van de lat.

Ook na de pauze leek Dortmund, zonder de gewisselde Hazard, de zaken onder controle te houden maar in een dolle slotfase liep het alsnog fout. Adamyan (79’) en Kramaric (87’) bezorgden de thuisploeg een onverhoopte zege. Door deze nederlaag blijft Dortmund vierde op vier punten van leiders Leipzig en Mönchengladbach en op één punt van grote rivaal Bayern Munchen. Alle drie de teams komen later dit weekend nog in actie: Munchen ontvangt Wolfsburg, Mönchengladbach gaat op bezoek bij Herta Berlijn terwijl RB Leipzig Augsburg over de vloer krijgt.