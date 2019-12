Guy Broster (46) reed samen met zijn zoon Luke (19) naar een sportwedstrijd langs de zee in Cumbria, Verenigd Koninkrijk. De zee lag er echter zeer woelig bij en al snel realiseerde het duo dat verder rijden misschien niet zo’n goed idee was: “De kracht van de zee had ons gemakkelijk kunnen wegspoelen”. De spectaculaire beelden zijn volledig vastgelegd via een dashcam.