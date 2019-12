KV Mechelen weet na klasseflits Storm weer wat winnen is

Vijfde keer, goeie keer voor KV Mechelen. Na vier thuisduels zonder driepunter konden de Malinwa-supporters tegen KV Oostende eindelijk nog eens victorie kraaien. Net als in de voorgaande weken was er ook nu lange tijd geen reden om te juichen, tot Storm de ban brak. Eén flits volstond voor de zege, al zal de kopbal van Sylla, die al dan niet over de doellijn ging, nog wel discussie opleveren.