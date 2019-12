Ridouan Taghi, de Nederlandse drugsbaron die deze week in Dubai werd opgepakt en intussen is uitgeleverd, leefde mogelijk van 2015 tot 2018 ondergedoken in ons land.

Een 45-jarige medeplichtige zou in die periode een flat hebben gehuurd voor Taghi in Brussel, zo heeft het Landelijk Parket in Nederland bekendgemaakt. Waar precies in de hoofdstad, is niet duidelijk ...